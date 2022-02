Napoli crede nel match di ritorno contro un Barcellona salvato da un ‘mignolo’

(Di venerdì 18 febbraio 2022) TUTTOSPORT – Dominio sterile delal Camp Nou, gli spagnoli salvati da un mignolo Grandeal Camp Nou: ilriesce a pareggiare solo su rigore Andata dei playoff di Europa League: Spalletti va subito in vantaggio con Zielinski, poi il pari dei blaugrana dal dischetto con Ferran Torres Barçada un mignolo, titola Tuttosport a proposito di: “Il passaggio agli ottavi di finale di Europa League resta ancora a metà strada tra, dopo l’1-1 conquistato prima con qualità e poi con sofferenza dagli azzurri che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per poi essere raggiunti soltanto su un penalty molto generoso. Ed è forte la sensazione che senza quel rigore i catalani mai ...

Al Camp Nou il Napoli ha retto botta nonostante un finale in affanno e ora crede fortemente anche nel passaggio del turno. Prima però, ad aspettare gli azzurri ci sarà il grande ex Walter Mazzarri, ...... Napoli crede in Cristiano Giuntoli, deve farlo fin in fondo e dargli la possibilità concreta di acquistare. Se invece Aurelio De Laurentiis spensa di essere il solo competente di tutto, anche di ...