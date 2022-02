LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: alle 13.05 il primo atto della gara femminile, sarà una sfida Germania-USA? (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Presso il National Sliding Centre si profila una battaglia accesa tra Canada, Stati Uniti e Germania, le nazioni che hanno dominato la disciplina da quando il bob a due femminile ha esordito ai Giochi (Salt Lake City 2002). 12.50 Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE dell’evento olimpico di bob a 2 femminile. Il budello pechinese ospita oggi le prime due manches della rassegna, domani l’epilogo con la doppia batteria che assegna le medaglie. Si scende sul ghiaccio fra poco meno di 15 minuti. Programma, orari e tv della giornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Presso il National Sliding Centre si profila una battaglia accesa tra Canada, Stati Uniti e, le nazioni che hanno dominato la disciplina da quando il bob a dueha esordito ai Giochi (Salt Lake City 2002). 12.50 Buon pomeriggio e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladell’evento olimpico di bob a 2. Il budello pechinese ospita oggi le prime due manchesrassegna, domani l’epilogo con la doppia batteria che assegna le medaglie. Si scende sul ghiaccio fra poco meno di 15 minuti. Programma, orari e tvgiornata – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle ...

