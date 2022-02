La tendenza moda Primavera 2022 da indossare dalla testa ai piedi (Di venerdì 18 febbraio 2022) A fine anni Novanta usciva nelle sale Matrix, tra i film cult del decennio. All’epoca il suo stile futuristico, con al centro gli abiti in pelle, influenzò i principali brand. Ora, con l’arrivo dell’ultimo capitolo della saga (Matrix Resurrection), ritorna prepotente la leather mania nella Primavera-Estate 2022. Declinata in versione minimal, cyberpunk e dark e raccontata soprattutto attraverso il colore nero e i lunghi soprabiti. Non mancano, però, le varianti più femminili e Settanta, con suède in primo piano. Passano gli anni, le mode vanno e vengono, ma l’abbigliamento in pelle sembra non tramontare mai. Primavera-Estate 2022: le proposte moda in pelle e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) A fine anni Novanta usciva nelle sale Matrix, tra i film cult del decennio. All’epoca il suo stile futuristico, con al centro gli abiti in pelle, influenzò i principali brand. Ora, con l’arrivo dell’ultimo capitolo della saga (Matrix Resurrection), ritorna prepotente la leather mania nella-Estate. Declinata in versione minimal, cyberpunk e dark e raccontata soprattutto attraverso il colore nero e i lunghi soprabiti. Non mancano, però, le varianti più femminili e Settanta, con suède in primo piano. Passano gli anni, le mode vanno e vengono, ma l’abbigliamento in pelle sembra non tramontare mai.-Estate: le propostein pelle e ...

