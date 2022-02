Cochi Ponzoni chi è | età | moglie | figli e film dell’attore comico italiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi è, l’attoreche ha raggiunto il successo negli anni ’60 recitando al fianco di Renato Pozzetto.chi è: biografia, età e carriera, all’anagrafe Aurelio, è nato a Milano l’11 marzo 1941, ha 80 anni, ed è un, cabarettista, cantante e attore. Il padre è venuto a mancare a causa di un malore quando l’artista era ancora piccolo: per questo motivo, è cresciuto con la madre e con le sue due sorelle. Presso l’istituto tecnico Cattaneo, ha incontrato l’amico di una vita Renato Pozzetto, con il quale ha istituito il duo& Renato. Il duo ha cominciato a esibirsi nel 1965 al Cab 64 di Milano, lavorando ...

In scena, diretti da Alessio Pizzech, ci sonoe Matteo Taranto in un testo capace di alternare sfumature divertenti e commoventi a momenti di grande drammaticità: nel 2017 lo stesso ...Di recente è uscita la monografia Il più grande comico morente, la comicità e il teatro di Nicola Vicidomini (Mimesis Edizioni) a cura di Enrico Bernard, introdotta dae Nino Frassica, ...Cochi Ponzoni ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione, in cui racconterà la sua vita professionale ma anche quella personale.Chi è Cochi Ponzoni, l’attore comico italiano che ha raggiunto il successo negli anni ’60 recitando al fianco di Renato Pozzetto. Cochi Ponzoni, all’anagrafe Aurelio Ponzoni, è nato a Milano l’11 ...