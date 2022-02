Baby Shark | arriva il film basato sulla canzone più vista di YouTube

Advertising

ItsMrGiovi : RT @silviaballestra: I sinceri democratici che stanno ridacchiando da giorni su Macarena e Baby shark usate per disperdere i manifestanti n… - ontherailaway : RT @silviaballestra: I sinceri democratici che stanno ridacchiando da giorni su Macarena e Baby shark usate per disperdere i manifestanti n… - GM_Ficara : RT @silviaballestra: I sinceri democratici che stanno ridacchiando da giorni su Macarena e Baby shark usate per disperdere i manifestanti n… - iannetts70 : RT @silviaballestra: I sinceri democratici che stanno ridacchiando da giorni su Macarena e Baby shark usate per disperdere i manifestanti n… - silviaballestra : I sinceri democratici che stanno ridacchiando da giorni su Macarena e Baby shark usate per disperdere i manifestant… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby Shark

Sky Tg24

Leggi Anche Fenomeno: primo video a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube Leggi Anche '' batte anche 'Despacito': è il video più visto di tutti i tempi su YouTube Il lungometraggio ...Un fenomeno mediatico senza precedenti in grado di infrangere record su record. Billboard ha rilanciato la notizia della data di distribuzione della pellicola basata sulla canzoneRecord su record su record. A suon di Doo Doo Doo Doo Doo Doo. Baby Shark è un fenomeno senza precedenti. A gennaio è diventato il primo video su YouTube a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni ...Parliamentary officials tried to clear the grounds last weekend by playing pop music and children's song "Baby Shark" on a loop and activating the lawn's sprinkler system to soak the camp.