“Totalmente fake” | Soleil Sorge e lo sfogo notturno in sauna | trattiene a stento le lacrime VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La gieffinasi sfoga duramente nella notte, situazione insostenibile: ecco cos’è successo nei dettagli.(screenshot YouTube)Parole durissime quelle diche ha deciso di sfogarsi durante la notte proprio con Alex Belli. L’ex gieffino, rientrato in casa per riconquistare sua moglie Delia, ha deciso di chiarire la situazione anche con. La 27enne tuttavia, si è mostrata poco convinta dell’atteggiamento di Belli, attaccandolo senza pensarci due volte. Durante un incontroin, i due hanno parlato di Delia, delle intenzioni future di Alex e del rapporto tra loro che sembra, oramai, ad un punto morto., infatti, ha affermato più volte di non riconoscere più il ...

'Al momento del fatto eraincapace di intendere e volere perchè affetto da disturbo ... diffuso dalla moglie, che si è rivelata unanews sul rischio di contagio del Covid nella ...Il nostro rapporto ora è. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico.Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima ..."Preferisco vivere o tutto o nulla," ha detto la giovane donna. Secondo Soleil, il rapporto che hanno ora è totalmente fake e incoerente. L'ex fidanzata di Luca Onestini ha dichiarato di non ...