Tiro con l'arco, Europei Indoor 2022: Nespoli, Musolesi e Landi volano ai quarti di finale, eliminato il campione olimpico Gazoz (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Seconda giornata in chiaroscuro per l'Italia a Lasko in occasione dei Campionati Europei Indoor di Tiro con l'arco 2022, evento clou della stagione internazionale al coperto e tappa di passaggio verso il periodo riservato alle competizioni outdoor più importanti. Quest'oggi si sono svolti i primi turni eliminatori (fino agli ottavi di finale) di tutti i tabelloni a eliminazione diretta individuali. Nel ricurvo maschile Mauro Nespoli si conferma in grande spolvero dopo il primo posto nel ranking round di ieri e conquista il pass per i quarti di finale (dove sfiderà il francese Clement Jacquey) dopo aver sconfitto nell'ordine il portoghese Tiago Matos per 7-3 e lo svizzero Thomas Rufer per 6-4. Resta in corsa per una ...

