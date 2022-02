Scisciano | trovato fucile da cecchino pronto a sparare nascosto in un panno

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Era avvolto in un, all’interno di un palazzone del complesso “ex legge 219”, a, ildascoperto e sequestrato dai carabinieri nel corso di un servizio Alto Impatto. Undaavvolto in une con il colpo in canna è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri a

Advertising

PupiaTv : Scisciano, trovato fucile da cecchino in casa popolare -

Ultime Notizie dalla rete : Scisciano trovato

MARIGLIANO.net

Un 72enne diè stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hannonei pressi della sua abitazione mentre bruciava bottiglie di plastica, materassi e scarpe. ...Un 72enne diè stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hannonei pressi della sua abitazione mentre bruciava rifiuti come bottiglie di plastica, ...Un fucile ad altissima precisione, utilizzato dai cecchini, è stato rinvenuto dai carabinieri a Scisciano, in provincia di Napoli. La scoperta è stata fatta all'interno di un palazzo del rione ...Un 72enne di Scisciano è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. I militari lo hanno trovato nei pressi della sua abitazione mentre bruciava bottiglie di plastica, materassi e scarpe. Ad ...