Inter-Liverpool | Dumfries | “Risultato esagerato | crediamo nella rimonta”

"All'inizio abbiamo giocato bene, è stato complicato per loro giocare sotto pressione e noi abbiamo combattuto duramente su tutti i palloni. Questo 2-0 è un Risultato esagerato, abbiamo dato il massimo. Non sarà semplice, ma possiamo rimontare. Credo nelle nostre qualità, andremo lì per vincere". Queste le dichiarazioni a Prime Video di Denzel Dumfries dopo la sconfitta dell'Inter per 2-0 contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara di ritorno si giocherà martedì 8 marzo ad Anfield.

