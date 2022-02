Ucraina, segnali di distensione nell'incontro Putin - Scholz (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno sembra volere la guerra in Ucraina, almeno a parole. Dalla conferenza stampa congiunta a Mosca tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz emergono chiari segnali di distensione. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno sembra volere la guerra in, almeno a parole. Dalla conferenza stampa congiunta a Mosca tra Vladimire il cancelliere tedesco Olafemergono chiaridi. L'...

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fanpage : Ultim'ora Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno r… - Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - ManuDagostino : Putin afferma che in Ucraina è in corso un genocidio, non esclude un'invasione. Non ci sono segnali che le forze e… - Fata_Turch : Andrà avanti così per un po'. Finché si resta alla #guerra di comunicazione, ci può stare... La Russia dice di ave… -