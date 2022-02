Sanità in Campania: come rientrare nel ticket per non pagare esami ed analisi (Di martedì 15 febbraio 2022) Sanità in Campania: ecco come rientrare nel ticket sanitario per non pagare analisi ed esami diagnostici nei centri specialistici. Dopo la delibera 599 del 28 dicembre 2021 della Giunta regionale della Campania, i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale non sono più annuali ma mensili. come riporta “Fanpage”, Leggi su 2anews (Di martedì 15 febbraio 2022)in: ecconelsanitario per noneddiagnostici nei centri specialistici. Dopo la delibera 599 del 28 dicembre 2021 della Giunta regionale della, i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale non sono più annuali ma mensili.riporta “Fanpage”,

Advertising

nonelarena : #RivediLa7 La protesta degli studenti del #ValentiniMajorana di #Castrolibero, il focus sulla #giustizia con Luca… - salernonotizie : Sanità, nuove assunzioni in Campania: è polemica sui criteri da utilizzare per la scelta - nora_eleh : @CosimoTrombett1 @VincenzoDeLuca Perô la densità abitativa è più elevata in Lombardia. E li la sanità ha collassato… - Sara_fromArda : RT @cresce_m: Miei amici della Campania mi riferiscono che la Sanità è al collasso. Non me lo dice il portiere del condominio ma fonti auto… - lucia25968868 : RT @cresce_m: Miei amici della Campania mi riferiscono che la Sanità è al collasso. Non me lo dice il portiere del condominio ma fonti auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Campania Covid: Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni E' stabile, invece, in Basilicata (al 6%), Calabria (15%), Campania (9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), PA Trento (16%), Val d'Aosta (12%), Veneto (8%).

Super green pass, medici e infermieri non vaccinati: assenze all'ospedale Cardarelli all'Asl Na 1 In Campania, secondo la Cgil, ad oggi si registrano criticità soprattutto nella sanità pubblica. Nel Cardarelli sarebbero una cinquantina i medici, gli infermieri e gli operatori socio - sanitari , ...

Super green pass: a Napoli criticità in sanità - Campania Agenzia ANSA E' stabile, invece, in Basilicata (al 6%), Calabria (15%),(9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), PA Trento (16%), Val d'Aosta (12%), Veneto (8%).In, secondo la Cgil, ad oggi si registrano criticità soprattutto nellapubblica. Nel Cardarelli sarebbero una cinquantina i medici, gli infermieri e gli operatori socio - sanitari , ...