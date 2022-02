“Questa mascherina è prodotta da schiavi”: il misterioso bigliettino in una confezione di Ffp2 (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non usate Questa mascherina. È stata prodotta da schiavi africani nella prigione di Yingde, nella provincia del Guangdong, in Cina. Per favore, aiuto. Contattate un’organizzazione internazionale“. Un gesto semplice, ormai quotidiano, abituale, come aprire il sacchetto della mascherina Ffp2 nuova. Al suo interno però, non c’era solo il dispositivo di protezione personale diventato, da oltre 2 anni, un accessorio indispensabile, ma anche un messaggio. Poche parole scritte a mano, in inglese, su un pezzetto di carta, erano nascoste all’interno della confezione sigillata, acquistata in una farmacia del quartiere Eur di Roma. Il messaggio ritrovato nella confezione della mascherina (LaPresse) Lo strano ritrovamento è stato comunicato ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non usate. È statadaafricani nella prigione di Yingde, nella provincia del Guangdong, in Cina. Per favore, aiuto. Contattate un’organizzazione internazionale“. Un gesto semplice, ormai quotidiano, abituale, come aprire il sacchetto dellanuova. Al suo interno però, non c’era solo il dispositivo di protezione personale diventato, da oltre 2 anni, un accessorio indispensabile, ma anche un messaggio. Poche parole scritte a mano, in inglese, su un pezzetto di carta, erano nascoste all’interno dellasigillata, acquistata in una farmacia del quartiere Eur di Roma. Il messaggio ritrovato nelladella(LaPresse) Lo strano ritrovamento è stato comunicato ...

Advertising

VincenzoDeLuca : A Roma pensano di cancellare il #covid rompendo il termometro: non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. Ci… - crocerossa : ??Scuola, Super Green Pass, discoteche e utilizzo della mascherina. Aggiornate le regole per il contenimento del… - mussomichele : RT @valy_s: Morto da 12 ore, con barba lunga, occhi ancora aperti, mascherina (non aveva #covid19 ), SOLO. Ringrazio @NicolaPorro #QuartaRe… - JULIA19297836 : @maelstrom68 @Paola55127791 Che schifo!! Indossatela!! Indossatela!! Puzza di merda...altro che prevenire contaggio… - Luce_news : “Questa mascherina è prodotta da schiavi”: il misterioso bigliettino in una confezione di Ffp2 -