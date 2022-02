Lega Serie A | De Laurentiis e Lotito contrari a Bonomi presidente spingono per Casini

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ieri la notizia lanciata da Repubblica: laA ha scelto Carlocome. Ma la candidatura del numero uno di Confindustria, come abbiamo scritto poche ore dopo, non è una candidatura condivisa dai 20 club diA. oggi i quotidiani lo confermano.trova il favore deldel Milan, Scaroni, che lo ha proposto, e di pochi altri club., invece, e in modo abbastanza agguerrito, sono De. Insomma, è tutt’altro che scontato che attorno a, oggi, in assemblea, si raccolgano i consensi della maggioranza dei club (servono 14 voti perché la candidatura passi). Il Corriere dello Sport scrive: “Quella diè un’idea nata da Scaroni. Un’idea ...

Advertising

napolista : Lega #SerieA: #DeLaurentiis e #Lotito contrari a #Bonomi presidente (spingono per #Casini) Il numero uno di Confin… - Michele_Arnese : Deve essere un giochetto poco impegnativo avere un'azienda attiva nel biomedicale, presiedere Fiera di Milano e gui… - Paolo19691 : @stefanoscorpio Serie B con quel campo che si ritrovano gli sta stretta anche la Lega pro - FcInterNewsit : Mammì, CEO Helbiz: 'Serie A a rischio crollo, la soluzione può essere il canale della Lega' - ParmeshSriv : RT @franvanni: È probabile che la Lega di Serie A aspetterà a fissare la data del recupero di #BolognaInter. Il club nerazzurro ha infatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

Lo studio dei colleghi dell'Humanitas ha dimostrato che MBL siai mannosi della Spike e blocca ... Un approccio che non può essere di grande aiuto in questo momento per unadi motivi. Primo ...Semmai aspetta Salvini al varco di unadi prove, quella delle legge elettorale è quella del ... Ma c'è un paletto che laha già posto in commissione Affari costituzionali della Camera quando ...Il video con gli highlights e i gol di Reggiana-Pescara, valida per la 26esima giornata della Serie C 2021/2022. Una partita in cui i padroni di casa hanno ritrovato una meritata vittoria dopo due ...La Serie A è la migliore divisione del calcio professionistico italiano. Il suo titolo proprio è Lega Nazionale Professionisti Seri A. Si tenne per la prima volta nel 1898. Dove si giocano le partite ...