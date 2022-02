(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Mauricio, tecnico del PSG, in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid

Advertising

PSG_espanol : ?????????? ????????????????... ? #Skill | #PSGSRFC - PSG_English : Leo Messi speciality ?? #?????????????? - PSG_espanol : La defensa de Marco Verratti ?? @cryptocom - Mediagol : VIDEO PSG, Pochettino: “Donnarumma o Navas? Chiunque giochi siamo coperti” - ShamDay78 : @Real_Univers Vini Vidi Vici ! Tic Tac #ALLEZPARIS #PSG -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO PSG

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida colIl tecnico del, Mauricio Pochettino, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Real MadridQuesto è tutto ciò che conta", ha detto a Prime Video. Arkadiusz Milik ha impiegato sei minuti per segnare e regalare tre punti all'Olympique Marsiglia nella sfida di ieri contro il Metz. (Tutto ...Il difensore spagnolo è alle prese con un problema al polpaccio da fine gennaio e non potrà affrontare il Real Madrid sua ex squadra.