Studente 16enne morto durante uno stage scuola - lavoro: "Basta, l'alternanza deve finire"

I corsi di formazione professionale hanno fatto una seconda giovane vittima a distanza di qualche settimana. Dopo Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in un capannone alle porte di Udine il 21 ...

