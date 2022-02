No pass-No vax a Roma, solo in 200 a Piazza Venezia. Pappalardo: “Dovevano essere milioni” (Di lunedì 14 febbraio 2022) No pass e No vax a Roma: i manifestanti arrivati nella capitale si radunano all’Altare della Patria in Piazza Venezia. Circa 200 di loro chiedono da lì di poter parlare con le istituzioni. Intanto, strade chiuse e piazze presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta anti-sommossa riaprono al traffico. La calata in massa dei contestatori No vax e No Green pass – temuta dalla Prefettura – non sembra esserci stata. E a sottolinearlo arriva all‘Adnkronos proprio il commento di un manifestante deluso, che all’agenzia stampa ha confessato: «Siamo partiti stanotte alle 2 da Cuneo. Avevo piacere che la gente si alzasse. Che il tamtam sulle chat avesse un seguito concreto. Speravo di vedere una Roma tappata dalla gente. Che delusione. E che peccato. Un’altra occasione persa»… No vax ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Noe No vax a: i manifestanti arrivati nella capitale si radunano all’Altare della Patria in. Circa 200 di loro chiedono da lì di poter parlare con le istituzioni. Intanto, strade chiuse e piazze presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta anti-sommossa riaprono al traffico. La calata in massa dei contestatori No vax e No Green– temuta dalla Prefettura – non sembra esserci stata. E a sottolinearlo arriva all‘Adnkronos proprio il commento di un manifestante deluso, che all’agenzia stampa ha confessato: «Siamo partiti stanotte alle 2 da Cuneo. Avevo piacere che la gente si alzasse. Che il tamtam sulle chat avesse un seguito concreto. Speravo di vedere unatappata dalla gente. Che delusione. E che peccato. Un’altra occasione persa»… No vax ...

