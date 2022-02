Da Jennifer Lopez e Ben Affleck al principe Harry | Hollywood al Super Bowl 2022

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Complice la location, mezzasi è riversata sugli spalti dello stadio di Los Angeles (tecnicamente il SoFi Stadium di Inglewood), dove si è disputato il. La finale del campionato di football americano. L’appuntamento che mischia sport e glam. E, infatti, non capendo nulla di questo complicatissimo sport, ci siamo limitati a cercare, in tribuna, nei luxory box, le facce note. E ne abbiamo trovate davvero tante. Da Bena Charlize Theron. Da Kanye West a Matt Damon. Alcon… sua cugina Eugenia. Per la cronaca, i padroni di casa dei Los Angeles Rams hanno battuto 23-20 i Cincinnati Bengals. Complice la location (uno stadio di Los Angeles), mezzaera ...

Advertising

IOdonna : «Mi ha presa al cuore» ha detto JLo. - infoitcultura : Jennifer Lopez, è già S. Valentino: regalo da brividi ricevuto da Ben Affleck - infoitcultura : Jennifer Lopez, un San Valentino speciale: cosa le ha regalato Ben - marateaisback : @Stella91901908 Diciamo che a loro piace allora perché se vuoi passare una serata serena e privata puoi farlo...ci… - SPYit_official : San Valentino, guarda il regalo super romantico di Ben Affleck a Jennifer Lopez #sanvalentino #jenniferlopez… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Tra gli spettatori 'stellari' B eyoncé e Jay - Z,e Ben Affleck, Justin Bieber e Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kanye West con i figli North e Saint, Drake, Cardi B e Offset e The ...La commedia musicale cone Owen Wilson incassa ben 372.735, beneficiando dell'atmosfera romantica che precede San Valentino. Seguono la sorpresa dell'anno Il Lupo e il Leone di Gilles ...Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E Ben Affleck e Jennifer Lopez ne sono la prova. Sono passati 20 anni da quel lontano 2002 quando Ben e Jlo con la loro storia d'amore fecero ...Un video in cui rivedere la loro storia d’amore, rivivendo le tappe fondamentali di una love story più romantiche di sempre. Ecco il regalo di Ben Affleck per San Valentino dedicato a JLo. E non un ...