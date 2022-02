Covid oggi Basilicata, 327 contagi e 5 morti: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 327 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 febbraio. Si registrano inoltre altri 5 morti. 2.144 il totale dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Melfi (2), Cancellara, Trecchina e Bernalda. Sono state registrate 344 guarigioni. Di nuovo in aumento la pressione sugli ospedali, i ricoverati per Covid-19 sono 103 (+3) di cui 5 (-2) in terapia intensiva: 52 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 20mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.660 somministrazioni. Finora 465.975 lucani hanno ricevuto la prima ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 327 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 5. 2.144 il totale dei tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Melfi (2), Cancellara, Trecchina e Bernalda. Sono state registrate 344 guarigioni. Di nuovo in aumento la pressione sugli ospedali, i ricoverati per-19 sono 103 (+3) di cui 5 (-2) in terapia intensiva: 52 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 20mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.660 somministrazioni. Finora 465.975 lucani hanno ricevuto la prima ...

