Brescia-Alessandria | le formazioni ufficiali | Ayè-Bajic contro Corazza-Kolaj

Advertising

Mediagol : LIVE Serie B 13/02/2022, Brescia-Alessandria: segui la diretta del match - tabellamercatob : 3^ di ritorno #SerieBKT Tre gare alle 15.30 Formazioni /2 #BresciaAlessandria Tre cambi #Brescia: Mangraviti, Jagi… - TUTTOB1 : Serie B, Brescia-Alessandria: le formazioni ufficiali - SerieBTurkiye : ?? ILK 11'LER: ?? BRESCIA | Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Lèris, Jagiello; Ayè… - bresciasport : BRESCIA-ALESSANDRIA: FORMAZIONI UFFICIALI Formazioni ufficiali di Brescia e Alessandria Leggi la new completa sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Alessandria

0 - 0 16:45 Ajax - FC Twente CALCIO - SERIE B 15:3015:30 Lecce - Benevento 15:30 Ascoli - Como BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 Cremona - Napoli 17:30 Milano - Pesaro 18:00 ...... che non vince da quattro partite e non vuole avvicinarsi alla zona rossa; ildi Pippo ... in casa contro l', in lotta per evitare i playout; il big match però è quello del Via del ...Le formazioni ufficiali di Brescia-Alessandria, posticipo in programma alle ore 15.30 allo stadio "Rigamonti" e valevole per la 22a giornata di Serie B: Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, ...REGGINA-ASCOLI - spettatori: 4229, di cui 30 ospiti, incasso non comunicato REGGINA-ALESSANDRIA - spettatori: 3913 (43 ospiti), incasso non comunicato REGGINA-BRESCIA - spettatori: 3498 di cui 1733 ...