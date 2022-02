Atalanta-Juve 0-0 LIVE | subtio Vlahovic | vola Sportiello

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - Corriere : Atalanta-Juve: Vlahovic impegna subito Sportiello a fil di traversa Diretta 0-0 - SASQUASH1982 : RT @nonleggerlo: Il punto su 6 tra Milan/Napoli non va bene, giocato quasi tutto il vantaggio, ma il 1° mese (!) 2022 dell'#Inter era quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juve

Commenta per primo Il centrocampista dell', Marten De Roon, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus. REAZIONE -... ma è anche pericolosa perché laè una squadra in ...Le parole del centrocampista dellaAi microfoni di Dazn, Adrien Rabiot ha parlato prima di. PAROLE ...Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre infatti ...OCCASIONE JUVENTUS! Scalda il mancino a giro Vlahovic, tiro non angolatissimo ma insidioso, Sportiello gli risponde distendendosi alla sua destra con un volo plastico. 2' - Prova a premere sul settore ...