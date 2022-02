Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 febbraio 2022, sodalizio tra Natalia e Genoveva? Una pericolosa amicizia (Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda dal 14 al 19 febbraio 2022 vediamo come Genoveva cerca di portare dalla sua parte la nuova arrivata Natalia, dandole dei consigli su come comportarsi nel quartiere per essere rispettata. Nel frattempo ad Acacias ritorna Arantxa con serie intenzioni nei confronti di Cesareo. Inoltre assisterete ad un peggioramento delle condizioni di salute di Lolita, per la quale ormai sembra non esserci più alcuna speranza. Seguite le vicende di Acacias 38 anche in streming e on demand sul sito Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Una Vita trasmesse dal 14 al 19 febbraio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 14 febbraio 2022 Lolita, consapevole delle sue condizioni di salute, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle puntate di Unain onda dal 14 al 19vediamo comecerca di portare dalla sua parte la nuova arrivata, dandole dei consigli su come comportarsi nel quartiere per essere rispettata. Nel frattempo ad Acacias ritorna Arantxa con serie intenzioni nei confronti di Cesareo. Inoltre assisterete ad un peggioramento delle condizioni di salute di Lolita, per la quale ormai sembra non esserci più alcuna speranza. Seguite le vicende di Acacias 38 anche in streming e on demand sul sito Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Unatrasmesse dal 14 al 19Nella puntata di Unadi lunedì 14Lolita, consapevole delle sue condizioni di salute, ...

