Reggina-Crotone | le formazioni ufficiali | Menez-Montalto cotnro Kargbo-Mulattieri

Advertising

Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Reggina-Crotone 1-0 - gigiarodif : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Reggina-Crotone 1-0 - SerieBTurkiye : ?? ILK YARI SONUÇLARI ??Reggina 1-0 Crotone (Montalto) ??Perugia 2-0 Frosinone (De Luca, Olivieri) - CalcioWeb : #RegginaCrotone, pazzesco #Montalto: il gol da centrocampo è un capolavoro [VIDEO] - PEFIORENTINA : Serie B Half Time Perugia 2 Frosinone 0 Reggina 1 Crotone 0 -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Crotone

...00 Cittadella - Cremonese 0 - 2 14:00 Parma - Pordenone 4 - 1 14:00 Monza - SPAL 4 - 0 14:00 Pisa - Ternana 0 - 0 14:00 Vicenza - Cosenza 0 - 0 16:151 - 0 16:15 Perugia - Frosinone ...Benedyczak (Po) Pisa - Ternana: FINALE 0 - 0 Perugia - Frosinone: ore 16.15: ore 16.15 Domenica 13 febbraio Ascoli - Como: ore 15.30 Brescia - Alessandria: ore 15.30 Lecce - ...ore 17.18 - Squadre di nuovo in campo, a breve al via la ripresa. FINE PRIMO TEMPO! Reggina avanti 1-0 sul Crotone dopo la prima frazione di gioco. Finale in apnea per la squadra di Stellone, che però ...Al 38' la Reggina sfiora il raddoppio. Angolo battito da Di Chiara a sinistra, Stavropoulos svetta di testa e manda la palla ad un centimetro dal palo alla sinistra di Saro! Al 42', ancora Crotone ...