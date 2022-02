LIVE – Skeleton femminile con Margaglio, Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di terza e quarta heat della gara di Skeleton femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Le donne tornano sul budello dello Yanqing National Sliding Centre per le ultime due run che assegneranno le medaglie. In gara anche l’azzurra Valentina Margaglio che proverà a recuperare posizioni per entrare in top-10. L’appuntamento è per le ore 13.20 italiane di sabato 12 febbraio con la terza heat, mentre la quarta è prevista dalle ore 14.55. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV Pechino ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Latestuale didella gara diai Giochi Olimpici invernali di. Le donne tornano sul budello dello Yanqing National Sliding Centre per le ultime due run che assegneranno le medaglie. In gara anche l’azzurra Valentinache proverà a recuperare posizioni per entrare in top-10. L’appuntamento è per le ore 13.20 italiane di sabato 12 febbraio con la, mentre laè prevista dalle ore 14.55. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con unascritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Tutto pronto per le batterie 3 e 4 dello Skeleton femminile, con una azzurra in ga… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE Skeleton donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Australia per l’oro Valentina Margaglio deve rimontare - #Skeleton… -