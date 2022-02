Ascolti TV 11 febbraio | Flavio Insinna festeggia con Il Cantante Mascherato e L' Eredità

(Di sabato 12 febbraio 2022) Quella di venerdì 11è stata una giornata decisamente positiva perche hato glitv sia de L'che de Il. In entrambe le circostanze, sia nelle vesti da conduttore che in quelle da giuria,ha saputo raccogliere ampi consensi. A ribattere alla rivale trasmissione serale di Milly Carlucci è stata la fiction con Vanessa Incontrada, Fosca Innocenti. In questa rubrica, spazio a L'che è stata caratterizzata da una puntata esplosiva, con la strabiliante vittoria del campione Lorenzo Petrarca.TV ieri 11, debutto positivo per Il: eliminata ...

... i 25 pezzi in gara hanno avuto - tra il 2 e il 6- una crescita didi ben il 66 per cento, rispetto a quelle dell'edizione precedente. Inoltre, ben 7 tracce sono entrate nella Top ...Redazione Sorrisi Canale 5 " Fosca Innocenti ": 3.919.000 spettatori (share 18,9%). Rai1 "Il Cantante Mascherato" : 3.502.000 spettatori (share 20%). Italia1 " The Transporter ": 1.344.000 spettatori (...Gli ospiti della prima puntata, in onda sabato 12 febbraio dalle 00.10 su Rai1 ... daranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare, ...Ok…. Gli ascolti dell’11 febbraio 2022: ecco i dati della prima serata. Gli ascolti della prima puntata de Il cantante mascherato 3: 3.502.000 spettatori con il 20,00% di share per Milly Carlucci.