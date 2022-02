Speed skating | Davide Ghiotto bronzo nei 10000 metri alle Olimpiadi VIDEO | la gara dell’azzurro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Al NationalOval di Pechino (Cina) abbiamo assistito ad unadeimaschili diletteralmente clamorosa. I Giochi Olimpici invernali edizione 2022 stanno consacrando un fuoriclasse epocale come lo svedese Nils van der Poel che, dopo l’oro nei 5000, si conferma anche nella doppia distanza, con una prova monstre:12:30.74 e nuovo record mondiale. Ma, oltre allo scandinavo, oggi è brillata la stella del nostro. Il ragazzo di Altavilla Vicentina, infatti, ha conquistato una medaglia didavvero scintillante, con il tempo di 12:45.98 demolendo il primato italiano che già gli apparteneva in 12:53.63 e tenendo a debita distanza l’olandese Jorrit Bergsma (quarto in ...

Advertising

Paolo09195641 : RT @Coninews: MERAVIGLIOSO GHIOTTOOOOO! ?? Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval Davide #Ghiotto è BRONZOOOOOOO ?? nei 10.000 metri d… - JakobBara : RT @Coninews: MERAVIGLIOSO GHIOTTOOOOO! ?? Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval Davide #Ghiotto è BRONZOOOOOOO ?? nei 10.000 metri d… - OA_Sport : #Speedskating, Davide #Ghiotto bronzo nei 10000 metri alle Olimpiadi. VIDEO: la gara dell’azzurro - ugodiluca : RT @Coninews: MERAVIGLIOSO GHIOTTOOOOO! ?? Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval Davide #Ghiotto è BRONZOOOOOOO ?? nei 10.000 metri d… - H6CE_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA OLIMPIADI SPEED SKATING, 1.000 M: ARIANNA FONTANA IN SEMIFINALE L'azzurra chiude con il primo tempo in batteria #Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DI PECHINO 2022 Pechino 2022: Ghiotto bronzo nei 10000 metri delloSi comincia dal pattinaggio di velocità su pista lunga, dove dopo quello di Nicola Tumolero a ...Una doppietta di bronzo per l'Italia: i protagonisti di giornata sono Davide Ghiotto , nei 10mila metri nelloe Dorothea Wierer nella 7.5 km sprint di biathlon. Si tratta della decima medaglia per il Team Italia, che eguaglia così il numero di medaglie conquistate a Pyeongchang 2018. Una grande ...Una splendida medaglia di bronzo conquistata da Davide Ghiotto nello speed skating, precisamente nella gara da 10.000 metri, accompagnata dal record italiano e dal miglior risultato in carriera, rende ...A metà fatica mi sono un po’ addormentata, per poi risvegliarmi solo quando l’allenatore mi ha detto che ero a due secondi dal podio.