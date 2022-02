Perché usiamo tutti questi inglesismi? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se solo non lo stessi sorpassando a gran velocità in autostrada, mi verrebbe da piantarmi di traverso davanti a lui e domandare al camionista il senso del motto pubblicitario che trasporta orgoglioso sul rimorchio: “L’Italia del breakfast”. Vuol dire che sta consegnando derrate che vengono consumate di prima mattina oltremanica od oltreoceano? Eppure l’immagine sul telo non ritrae né bacon né pancake, né harshbrown né sugosi fagioli in scatola, né uova combinate nelle maniere più variegate e preoccupanti; l’immagine ritrae inequivocabili, patriottici cornetti. Significa allora che, a differenza dei cornetti che il fornaio sotto casa sforna per la colazione all’italiana, quelli trasportati dal camion provengono da territori dove si parlano lingue turchesche? Non credo, sarebbe una mossa commerciale controproducente. O forse il breakfast, nel senso di settore produttivo, va inteso ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se solo non lo stessi sorpassando a gran velocità in autostrada, mi verrebbe da piantarmi di traverso davanti a lui e domandare al camionista il senso del motto pubblicitario che trasporta orgoglioso sul rimorchio: “L’Italia del breakfast”. Vuol dire che sta consegnando derrate che vengono consumate di prima mattina oltremanica od oltreoceano? Eppure l’immagine sul telo non ritrae né bacon né pancake, né harshbrown né sugosi fagioli in scatola, né uova combinate nelle maniere più variegate e preoccupanti; l’immagine ritrae inequivocabili, patriottici cornetti. Significa allora che, a differenza dei cornetti che il fornaio sotto casa sforna per la colazione all’italiana, quelli trasportati dal camion provengono da territori dove si parlano lingue turchesche? Non credo, sarebbe una mossa commerciale controproducente. O forse il breakfast, nel senso di settore produttivo, va inteso ...

