“Per lui il limite è soltanto il cielo”, che elogio per l’attaccante bianconero! (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Oramai per lui il limite è soltanto il cielo“. Titola così il quotidiano serbo Politika in riferimento allo straordinario impatto di Dusan Vlahovic alla Juventus! Prima il gol all’esordio contro il Verona e poi l’autogol propiziato contro la Fiorentina che ha permesso agli uomini di Allegri di raggiungere la semifinale di Coppa Italia grazie ad una splendida giocata. Oltre ai numeri che parlano chiaro, è giusto segnalare anche l’ottima intesa già intravista con i due compagni di reparto Alvaro Morata e Paulo Dybala. Sulle pagine del quotidiano si legge anche che il giovane attaccante è riuscito in poco tempo ad incantare i gusti degli esigenti tifosi italiani e che il futuro sarà tutto dalla sua parte. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Oramai per lui ilil“. Titola così il quotidiano serbo Politika in riferimento allo straordinario impatto di Dusan Vlahovic alla Juventus! Prima il gol all’esordio contro il Verona e poi l’autogol propiziato contro la Fiorentina che ha permesso agli uomini di Allegri di raggiungere la semifinale di Coppa Italia grazie ad una splendida giocata. Oltre ai numeri che parlano chiaro, è giusto segnalare anche l’ottima intesa già intravista con i due compagni di reparto Alvaro Morata e Paulo Dybala. Sulle pagine del quotidiano si legge anche che il giovane attaccante è riuscito in poco tempo ad incantare i gusti degli esigenti tifosi italiani e che il futuro sarà tutto dalla sua parte.

Ultime Notizie dalla rete : Per lui Vlahovic, il nuovo marziano: il bomber juventino è il protagonista di Sportweek ... abbiamo smontato e rimontato pezzo per pezzo DV7, come fosse un cyborg, per scoprire i segreti del suo fisico d'acciaio e della sua arma letale, il piede sinistro. Perché è grazie a lui che la Juve, ...

Fosca Innocenti: Stasera la Prima Puntata della Nuova Fiction di Canale5 Uno di loro cerca anche di strappare una valigetta a un uomo sulla sessantina proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Lui reagisce e ...

San Valentino 2022, idee regalo last minute romantiche e originali per lui e per lei Fanpage.it Mattia Zenzola lascia Amici 21: fiumi di lacrime con Christian, promesse di Todaro E forse per questo un po’ se lo sentiva già. Raimondo ha convocato d’urgenza Mattia per parlare con lui. Il ballerino ha capito subito che si trattava di qualcosa di brutto, di una pessima notizia.

George di Cambridge sarà protagonista del Giubileo di Platino della (bisnonna) regina Il principe George di Cambridge non ha nemmeno 9 anni (li compirà il 22 luglio) ma la Corona ha già bisogno di lui. Dal 2 al 5 giugno, quando Londra si vestirà a festa per celebrare il Giubileo di ...

