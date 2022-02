Pechino 2022, delusione azzurra nello short track: Arianna Fontana cade nella finale dei 1000 metri – Il video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arianna Fontana aveva firmato il primo oro nella spedizione azzurra a Pechino 2022. Il 7 febbraio la pattinatrice italiana è arrivata prima nella finale dello short track femminile. Per lei una conferma, dopo l’oro ottenuto nella stessa distanza a Pyeongchang nel 2018. Quattro anni prima a So?i aveva vinto invece la medaglia d’argento. nella finale di oggi dello short track sulla distanza dei mille metri Fontana non è riuscita a salire sul podio. Dopo una gara passata tutta in seconda posizione, l’atleta azzurra è caduta all’ultimo giro a causa di un contatto con la pattinatrice ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022)aveva firmato il primo orospedizione. Il 7 febbraio la pattinatrice italiana è arrivata primadellofemminile. Per lei una conferma, dopo l’oro ottenutostessa distanza a Pyeongchang nel 2018. Quattro anni prima a So?i aveva vinto invece la medaglia d’argento.di oggi dellosulla distanza dei millenon è riuscita a salire sul podio. Dopo una gara passata tutta in seconda posizione, l’atletaè caduta all’ultimo giro a causa di un contatto con la pattinatrice ...

