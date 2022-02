La crisi interna cova dallo scorso agosto

Advertising

radio3mondo : Dall'Ucraina ci spostiamo in Francia dove Macron, dopo giorni di colloqui frenetici per disinnescare la crisi, si è… - RadioRadicale : #USA: crisi interna nel Partito repubblicano/2 Ma 150 leader del Gop criticano il Comitato. Il leader repubblicano… - RadioRadicale : #USA: crisi interna nel Partito repubblicano/1 Il Comitato nazionale del partito (RNC) ha espresso una netta censu… - fainformazione : J’Accuse del 10 febraio sulla crisi politica interna ai 5 stelle Certo siamo partiti con gli slogan e le canzoni d… - fainfopolitica : J’Accuse del 10 febraio sulla crisi politica interna ai 5 stelle Certo siamo partiti con gli slogan e le canzoni d… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi interna

Il Sole 24 ORE

1 La faida Le tensioni tra l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono esplosedurante le elezioni del capo dello Stato. Il secondo pochi giorni fa si è dimesso dal ...Per superare lae guardare al futuro la ricetta guarda, in buona sostanza, al potenziamento della produzione. E per fare questo - suggerisce Coldiretti - è necessario procedere alla ...Il problema è stato evidenziato dalla crisi di Evergrande: gigante di un settore immobiliare ... Ma sono stati gravemente penalizzati i consumi interni, e senza di essi Xi rischia di non essere in ...Diventa urgente garantire una equa distribuzione del reddito all’interno della filiera. Solo così salveremo il settore suinicolo dalla crisi e dal conseguente impoverimento dei nostri territori".