Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 16 febbraio: Gloria aiuterà una donna in travaglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore continua senza sosta. Nel corso della puntata che andrà in onda su Rai Uno mercoledì 16 febbraio 2022, gli occhi saranno puntati su Rocco. Agnese verrà a sapere da Armando che il ragazzo ha perso completamente la testa per un'altra donna, mentre Maria all'oscuro di tutto continuerà a pensare alle nozze. Su invito di Vittorio, Sandro avrà modo di conoscere l'attrice del musicarello: l'incontro però non porterà risvolti positivi. Ma non è tutto, nel corso del nuovo episodio, Ezio si riavvicinerà nuovamente a sua moglie. Il Paradiso delle Signore 6, Gloria e suo marito molto vicini Nel corso della puntata de Paradiso delle Signore 6, ...

