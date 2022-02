Giustizia: riforma Csm oggi in Cdm, dubbi partiti ma Draghi tira dritto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Nessun rinvio" della riforma del Csm, va "oggi in Consiglio dei ministri al 100%". La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che in preconsiglio -la riunione preparatoria del Cdm- i partiti avevano chiesto più tempo e Fi, in particolare, aveva sollevato dubbi sulla riforma dell'organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10, e intanto slittato alle 11. Subito dopo, il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Nessun rinvio" delladel Csm, va "in Consiglio dei ministri al 100%". La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che in preconsiglio -la riunione preparatoria del Cdm- iavevano chiesto più tempo e Fi, in particolare, aveva sollevatosulladell'organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10, e intanto slittato alle 11. Subito dopo, il premier Marioterrà una conferenza stampa.

