David Rossi, il Pm Nastasi nega di essere stato nel vicolo la sera della morte, ma spunta una (Di venerdì 11 febbraio 2022) E aggiunge: "Ci può essere stato un errore e non dico che non ci possa essere stato però dire che, così come leggo da anni, ci sia stata la volontà di insabbiare è una vergognosa falsità. Noi non ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) E aggiunge: "Ci puòun errore e non dico che non ci possaperò dire che, così come leggo da anni, ci sia stata la volontà di insabbiare è una vergognosa falsità. Noi non ...

Advertising

borghi_claudio : Comunque l'audizione di oggi in Commissione David Rossi del PM Nastasi è stata notevole. Suggerisco (sono ore) di g… - repubblica : Morte di David Rossi, il pm smentito da una foto ammette: 'Sì, mi affacciai nel vicolo dove era il corpo' - borghi_claudio : Rinnovo l'invito a rivedere l'audizione di Nastasi ieri in commissione David Rossi a partire dalle mie domande (ult… - thesimba_24 : RT @guglielmopicchi: Commissione d'inchiesta #DavidRossi...PM Nastasi dice di non essere mai stato nel vicolo e una foto lo smentisce... Vo… - SalvoBarbaro : RT @eziomauro: Morte David Rossi, spunta la foto di Nastasi nel vicolo: 'Non ricordavo di essere stato lì' -