Covid, l'Iss: «Rt scende ancora: è 0,89. Incidenza in calo, diminuiscono ricoveri e terapie intensive» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Covid: dall'Iss nuovi segnali di attenuazione della pandemìa. Cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, dunque stabilizzandosi sotto la soglia di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 febbraio 2022): dall'Iss nuovi segnali di attenuazione della pandemìa. Cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, dunque stabilizzandosi sotto la soglia di...

