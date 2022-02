Puglia | mandorli e mimose in fiore | “follia d’inverno” Coldiretti | temperature superiori alla media di due gradi e piogge dimezzate

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Follieincon una temperatura superiore di almeno 2rispettostagionale dove peraltro non piove da oltre due mesi. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di gennaio che è stato uno dei più asciutti mai registrati. Per l’assenza di pioggia – sottolinea la– inmancano all’appello oltre 18 milioni di metri cubi di pioggia rispetto all’anno scorso, secondo l’Osservatorio ANBI. Si sono verificate infatti – precisa la– meno della metà delle precipitazioni con un deficit del 51% al Sud ...

Il clima pazzo ha fatto sbocciare i mandorli e le mimose in Puglia, dove i fiori gialli sono già pronti alla raccolta con due mesi di anticipo rispetto alla tradizionale festa della donna l'8 marzo. Si sono verificate infatti – precisa la Coldiretti Puglia - meno della metà delle precipitazioni con un deficit del 51% al Sud secondo Iconaclima.