Miriana Trevisan pronta a “distruggere” Soleil Sorge: “Ora la becchiamo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miriana Trevisan e gli altri concorrenti del GF Vip 6 hanno festeggiato il compleanno di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo non è più in gioco al reality show, ma con la showgirl ha avuto un flirt che potrebbe continuare fuori e poi in generale è stato un personaggio molto amato nella Casa. In occasione della sua festa, Miriana Trevisan, con l’aiuto di Jessica e Lulù Selassié ha deciso di preparare una torta farcita di panna e cioccolato a forma di infinito a simboleggiare il loro amore. Sopra, per decorarla, la 49enne ha messo tante caramelle a forma di cuore e la scritta “Auguri amore mio”. A fine cena, poi, i vipponi si sono riuniti intorno al tavolo per brindare al loro ex compagno d’avventura. Miriana Trevisan contro Soleil Sorge Quindi le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)e gli altri concorrenti del GF Vip 6 hanno festeggiato il compleanno di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo non è più in gioco al reality show, ma con la showgirl ha avuto un flirt che potrebbe continuare fuori e poi in generale è stato un personaggio molto amato nella Casa. In occasione della sua festa,, con l’aiuto di Jessica e Lulù Selassié ha deciso di preparare una torta farcita di panna e cioccolato a forma di infinito a simboleggiare il loro amore. Sopra, per decorarla, la 49enne ha messo tante caramelle a forma di cuore e la scritta “Auguri amore mio”. A fine cena, poi, i vipponi si sono riuniti intorno al tavolo per brindare al loro ex compagno d’avventura.controQuindi le ...

Advertising

Nobodysayops : La vera differenza sai qual è? Katia ricciarelli Miriana Trevisan No punturine. Molte punturine. Or… - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan contro Soleil: `Non ci sono più immuni, ora la becchiamo!` #miriana #trevisan #soleil #immuni… - StraNotizie : Miriana Trevisan su Soleil: “Non ci sono più immuni, ora la becchiamo!” - Cristallicrys : @lupoferoce8 #gfvip La Trevisan non capisce niente, anche se le passano i copioni. Ha la fissa contro Soleil, perc… - lauracenna : RT @MarziaStark: Miriana Trevisan che 'ho fatto ridere Zorzi' lo aggiungerà al Curriculum.. ??? e poi Tommy che ha un messaggio affettuoso p… -