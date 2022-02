Il nucleare è davvero green? Angelo Tartaglia e Luisiana Gaita in diretta con Millennium Live venerdì 11 febbraio alle 12 (Di giovedì 10 febbraio 2022) venerdì 11 febbraio alle 12 FqMillennium torna in diretta con l’ingegnere nucleare Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino) e la giornalista Luisiana Gaita. Introduce Mario Portanova (FQ Millennium). Quello che le lobby non dicono. Perché Bruxelles s’inventa l’atomo verde. Così la Francia va a caccia di finanziamenti a buon mercato per rimettere in sesto decine di centrali ormai obsolete. Il conto? 50 miliardi. L’Italia le fa da sponda, ma in realtà punta soprattutto sul gas. E le vere fonti rinnovabili rischiano di restare al palo. Scopri il nuovo numero di FQ Millennium in edicola da sabato 12 febbraio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)1112 Fqtorna incon l’ingegnere(Politecnico di Torino) e la giornalista. Introduce Mario Portanova (FQ). Quello che le lobby non dicono. Perché Bruxelles s’inventa l’atomo verde. Così la Francia va a caccia di finanziamenti a buon mercato per rimettere in sesto decine di centrali ormai obsolete. Il conto? 50 miliardi. L’Italia le fa da sponda, ma in realtà punta soprattutto sul gas. E le vere fonti rinnovabili rischiano di restare al palo. Scopri il nuovo numero di FQin edicola da sabato 12L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

