LIVE Slittino | Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA | partita la seconda e decisiva manche! Serve un capolavoro di Rieder e Kainzwaldner per la medaglia!

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Gli ucraini vanno dietro alla coppia slovacca, si fermano a 2:00.063. 14:42 È il momento degli ucraini Stakhiv/Lysetskyi. Partono da 59.983 14:41 Si ribaltano sul finale gli slovacchi che fanno comunque un discreto tempo. Totale di 1:59.842 14:40 Terza ed ultima coppia che è stata sopra al minuto nella prima run, gli slovacchi Vavercak e Zmij. 14:39 Migliorano il loro tempo i cechi e si fermano a 2:00.117. 14:38 Ora tocca ai cechi Vejdelek/Pekny. 14:37 Altra manche difficile per i cinesi. Tempo totale di 2:01.572. 14:35 Primi a scendere la coppia cinese Huang/Peng che riparte dal 1:00.732 della prima run. 14:35 Ormai è tutto pronto per l’inizio dellamanche. FORZA AZZURRI! 14:32 La lotta per il titolo sembra un affare tutto tedesco, tra la coppia ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Seconda manche doppio maschile ?? Tra pochi istanti si ripartirà al Centro Nazionale Yanq… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile?? Dopo la prima manche comandano Wendl/Arlt, con Egger/Benec… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Di scena diverse coppie che non puntano al podio; i corea… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Gli austriaci #Steu e #Koller, i migliori durante le prov… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Prima manche doppio maschile ?? Il duo russo Denisyev/Antonov commette qualche errore di… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Slittino

OA Sport

...35 -: seconda manche doppio - Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner LE OLIMPIADI DI PECHINO ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...... tra prove e gare ufficiali, per 30 azzurri tra, sci alpino, snowboard, freestyle, skeleton, combinata nordica, salto con gli sci e short track. OA Sport vi propone la direttatestuale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:07 Si assegna la terza medaglia dello Slittino a Pechino e per cercare i favoriti, ancora una volta bisogna guardare in casa Germania. La coppia Wendl-Arlt ...Sport - Tra le coppie pronte a vincere il titolo, ovviamente, non possiamo che guardare in casa Germania. Tobias Wendl e Tobias Arlt sono reduci da due ori tra Sochi 2014 e PyeongChang 2018, per cui ...