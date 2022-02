La nuova vita della Fiera di Treviglio: 13 milioni per trasformarla in hub di servizi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Treviglio. Un investimento da 13 milioni di euro per fare della Fiera di Treviglio un hub di servizi, che non dimentichi l’attività espositivi ma che la integri con funzioni in grado di rendere la struttura usufruibile quotidianamente. Un auditorium da 400 posti, uno spazio di co-working disponibile anche per master universitari, un bistrot, un giardino pubblico: questa la trasformazione in atto, da polo fieristico tradizionale a luogo vero e proprio della città. Dei 13 milioni necessari al completamento dell’intervento, 10 sono stati assicurati da un contributo regionale, mentre i restanti 3 saranno coperti dal Comune di Treviglio: mercoledì mattina il sindaco Juri Imeri, l’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano e l’assessore ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022). Un investimento da 13di euro per farediun hub di, che non dimentichi l’attività espositivi ma che la integri con funzioni in grado di rendere la struttura usufruibile quotidianamente. Un auditorium da 400 posti, uno spazio di co-working disponibile anche per master universitari, un bistrot, un giardino pubblico: questa la trasformazione in atto, da polo fieristico tradizionale a luogo vero e propriocittà. Dei 13necessari al completamento dell’intervento, 10 sono stati assicurati da un contributo regionale, mentre i restanti 3 saranno coperti dal Comune di: mercoledì mattina il sindaco Juri Imeri, l’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano e l’assessore ...

