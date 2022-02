Cinque Stelle in silenzio Sul leader rivoteranno gli iscritti Grillo chiama tutti al confronto | a cominciare da Conte E si lavora per ricucire le divisioni con Di Maio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da una parte l’attesa di capire come il M5S intenderà uscire da quest’ennesimo impasse; dall’altra la volontà ferma di Giuseppedi non fermarsi davanti a uno stop dovuto a “carte bollate”, tanto per citare l’ex premier. Dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli (leggi l’articolo) che ha di fatto sospeso nuovo statuto e tutte le nomine collegate (ada quella di presidente, appunto), gli occhi sonopuntati su Beppe. È infatti il garante, insieme al reggente Vito Crimi, a dover indicare la strada da seguire. Una strada certamente non facile. Equesto lo sa. L’idea è chiaramente quella di indire nuove votazioni. Lo chiedono a gran voce gli attivisti, pronti a riconfermare il loro sostegno a. C’è tuttavia un “ma”. Come ha spiegato anche l’avvocato ...