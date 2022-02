Cinque persone denunciate nel Salernitano per detenzione di stupefacenti ed armi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn tre distinte attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina (SA) e della Stazione Carabinieri di Polla (SA) hanno deferito in stato di libertà – alla procura della repubblica del tribunale di Lagonegro (pz) – quattro persone perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ed armi improprie. Nell’ambito della medesima attività, una persona è stata segnalata quale assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura di Salerno. Nello specifico: Il 4 febbraio 2022, a Polla, i Carabinieri della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un 46enne di San Pietro al Tanagro che aggirandosi per le vie di quel centro con fare sospetto, ha attirato l’attenzione degli operanti. i militari hanno eseguito una accurata perquisizione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn tre distinte attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina (SA) e della Stazione Carabinieri di Polla (SA) hanno deferito in stato di libertà – alla procura della repubblica del tribunale di Lagonegro (pz) – quattroperché trovate in possesso di sostanzeedimproprie. Nell’ambito della medesima attività, una persona è stata segnalata quale assuntore di sostanzealla prefettura di Salerno. Nello specifico: Il 4 febbraio 2022, a Polla, i Carabinieri della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un 46enne di San Pietro al Tanagro che aggirandosi per le vie di quel centro con fare sospetto, ha attirato l’attenzione degli operanti. i militari hanno eseguito una accurata perquisizione ...

