Ascolti 8 febbraio 2022 | parte benissimo Lea nonostante il boom della Coppa Italia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come è andata la sfida aglidell’8? Debutto complicato per Lea-Un nuovo giorno la fiction di Rai 1 con Anna Valle. La serata infatti era caratterizzata anche dello sport con lasu Canale 5. La sfida tra Inter e Roma ha ovviamente interessato una bella fetta di pubblico ma Rai 1 ha fatto il suo con quasi 5 milioni di spettatori. Dopo L’amica geniale, Màkari adesso anche Lea porta Rai 1 alla vittoria con ottimi. La serialità di Rai 1 continua a piacere al pubblico che passa da un genere all’altro riconoscendo quasi sempre il valore dei prodotti che vengono mandati in onda nel prime timerete ammiraglia. Ottimo risultato quindi per Lea, una fiction che è piaciuta molto soprattutto a chi ama le storie semplici, i buoni ...

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - occhio_notizie : La prima puntata di Lea un nuovo giorno batte la Coppa Italia Inter-Roma?? #ascoltitv #datiauditel - Mattiabuonocore : In 2,3 mln per l'oro nel Curling (16.1%) - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 8 febbraio 2022. Parte bene Lea (22.4% - 4,93 Mln) che beffa la Coppa Italia (20.4% - 4,9 mln) - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: #LeaUnNuovoGiorno parte bene (quasi 5 milioni e il 22.4% di share) e batte la Coppa Italia (#InterRoma 4,9 mln e il 20.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

