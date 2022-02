Sci di fondo | Federico Pellegrini e gli argenti olimpici in 2 tecniche diverse | fuoriclasse totale

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Signore e signori, un campione.Pellegrino, dopo PyeongChang 2018, si è messo al collo un’altra medaglia. Si tratta di un bis d’argento nella sprint a tecnica libera di queste Olimpiadi Invernali a Pechino. La neve di Zhangjiakou ha regalato all’atleta di Nus un’altra emozione fortissima nel remake di quanto accaduto ai Giochi Invernali di quattro anni fa, quando però la tecnica era classica. Il campione nostrano ha datoa tutte le sue risorse per centrare questo obiettivo, interpretando alla perfezione la Finale ed eseguendo lo spartito al meglio delle sue possibilità. Come già in Corea del Sud, solo il fenomenale norvegese Johannes Høsflot Klæbo è stato capace di precederlo in volata, con Chicco a 26 centesimi. E così l’azzurro ha rimpinguato il suo bottino. Il fondista è già l’italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo (27 ...