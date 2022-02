L’incontro tra Macron e Putin sulla crisi in Ucraina non ha prodotto grandi risultati (Di martedì 8 febbraio 2022) «Abbiamo avuto una discussione che ha permesso di avviare una serie di proposte sulle quali credo di poter dire che ci sono termini di convergenza tra Russia e Francia». Dopo sei ore di colloquio, il presidente francese Emmanuel Macron riassume così il suo incontro con Vladimir Putin, che lo ha ricevuto al Cremlino per discutere della crisi in Ucraina. Da mesi la Russia organizza movimenti di truppe al confine con Kiev, e minaccia di invadere il Paese se l’occidente non rispetterà le sue condizioni: «La non espansione della Nato, il non dispiegamento di sistemi di combattimento al confine con la Russia. Queste preoccupazioni centrali da parte nostra sono state ignorate nella risposta degli Stati Uniti e della Nato», ha riassunto Putin in conferenza stampa. Difficile parlare di grandi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) «Abbiamo avuto una discussione che ha permesso di avviare una serie di proposte sulle quali credo di poter dire che ci sono termini di convergenza tra Russia e Francia». Dopo sei ore di colloquio, il presidente francese Emmanuelriassume così il suo incontro con Vladimir, che lo ha ricevuto al Cremlino per discutere dellain. Da mesi la Russia organizza movimenti di truppe al confine con Kiev, e minaccia di invadere il Paese se l’occidente non rispetterà le sue condizioni: «La non espansione della Nato, il non dispiegamento di sistemi di combattimento al confine con la Russia. Queste preoccupazioni centrali da parte nostra sono state ignorate nella risposta degli Stati Uniti e della Nato», ha riassuntoin conferenza stampa. Difficile parlare di...

