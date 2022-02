Juve, brutte notizie per Chiellini: a rischio il playoff mondiale? (Di martedì 8 febbraio 2022) Circa un mese di stop attende Giorgio Chiellini, capitano e difensore centrale della Juventus, vittima di una lesione della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra. Possibile ipotizzare uno stop di un mese per l’azzurro, che salterà dunque senza dubbi le sfide a Sassuolo, Atalanta, Torino, la gara di andata con il Villarreal ed Empoli. Chiellini punta ad un rientro in campo al top nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League del 16 marzo che vedrà i bianconeri impegnati in casa contro il Villarreal. Chiellini infortunio playoff Qatar 2022Inutile dire che per Mancini e Chiellini stesso è assolutamente prioritario esserci al playoff per il mondiale in Qatar 2022, e al massimo della condizione, una settimana dopo: al Renzo Barbera di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Circa un mese di stop attende Giorgio, capitano e difensore centrale dellantus, vittima di una lesione della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra. Possibile ipotizzare uno stop di un mese per l’azzurro, che salterà dunque senza dubbi le sfide a Sassuolo, Atalanta, Torino, la gara di andata con il Villarreal ed Empoli.punta ad un rientro in campo al top nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League del 16 marzo che vedrà i bianconeri impegnati in casa contro il Villarreal.infortunioQatar 2022Inutile dire che per Mancini estesso è assolutamente prioritario esserci alper ilin Qatar 2022, e al massimo della condizione, una settimana dopo: al Renzo Barbera di ...

Advertising

JuventusClub19 : Brutte notizie per la #Juve: #Chiellini, uscito un quarto d'ora prima della fine della sfida contro il Verona, risc… - Milan1899Djoko : RT @MentalitaMilan: @_IlBoris @Alex_Cavasinni Cinque minuti prima, Cassano ha detto che l’Atalanta arriva davanti alla Juve. Che non arriva… - MentalitaMilan : @_IlBoris @Alex_Cavasinni Cinque minuti prima, Cassano ha detto che l’Atalanta arriva davanti alla Juve. Che non ar… - JuvMania : Brutte notizie per la #Juve: #Chiellini, uscito un quarto d'ora prima della fine della sfida contro il Verona, risc… - claudio53775709 : @michelejuve Pubblicato solo Quando vince Inter,Oppure Quando la Juve fa cose Brutte,È Basta Miki!!! -