Slasher 4 | quando uscirà in Italia? Cosa sappiamo di Slasher | Flesh & Blood

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La quarta stagione di, intitolata, ha già debuttato lo scorso agosto in diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e la Nuova Zelanda, con gli episodi in uscita a cadenza settimanale. E per quanto riguarda l’? Al momento i fanni della serie TV antologica diretta da Craig David Wallace non conoscono ancora la data precisa in cui verrà finalmente lanciata la quarta stagione anche qui da noi. Al momento ci si può solo accontentare delle novità di questa nuova stagione, ovvero l’arrivo del celebre regista David Cronenberg nel cast, assieme ad altri nuovi attori e attrici come Rachael Crawford, Jeananne Goosen, Sydney Meyer e Alex Ozerov. Confermati diversi volti noti delle precedenti stagioni, tra cui Paula ...