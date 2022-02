Perché la Germania “semaforo” è tanto timida sulla Russia e l’Ucraina (Di lunedì 7 febbraio 2022) "La coalizione ‘semaforo’ in Germania, guidata dai socialdemocratici, è entrata in carica appena un mese fa, ed è già chiaro quanto sia difficile e divisivo formulare una politica unita nei confronti della Russia”. Così inizia l’analisi di Oxana Schmies per il think tank Center for European Policy Analysis. Dinanzi alla minaccia russa, il sistema politico tedesco sembra paralizzato dall’incertezza ed è diviso tra il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, ambiguo nei confronti della Russia, e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, molto più dura. L’Spd sembra vedere il “dialogo” e le misure economiche come la soluzione alla crisi ucraina, insistendo che il gasdotto Nord stream 2 è “un progetto del settore privato”. Secondo Schmies, la politica della Germania nei confronti della ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) "La coalizione ‘’ in, guidata dai socialdemocratici, è entrata in carica appena un mese fa, ed è già chiaro quanto sia difficile e divisivo formulare una politica unita nei confronti della”. Così inizia l’analisi di Oxana Schmies per il think tank Center for European Policy Analysis. Dinanzi alla minaccia russa, il sistema politico tedesco sembra paralizzato dall’incertezza ed è diviso tra il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, ambiguo nei confronti della, e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, molto più dura. L’Spd sembra vedere il “dialogo” e le misure economiche come la soluzione alla crisi ucraina, insistendo che il gasdotto Nord stream 2 è “un progetto del settore privato”. Secondo Schmies, la politica dellanei confronti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Germania Delrio sbaglia, il centro è il destino del Pd. Firmato Fioroni ... come del resto è avvenuto appena qualche mese fa in Germania, con la socialdemocrazia di Olaf ... Il mio augurio, allora, è che si ragioni con serietà e serenità, perché hanno interesse un po' tutti, ...

Il tema del caro bollette torna nel dibattito politico. Cosa farà il governo Draghi? Occorre un decreto urgente, perché per il solo aumento bollette le imprese nel 2022 pagheranno 37 ... 'La Germania usa le centrali a carbone (coi 'verdi' al governo) e paga molto meno l'elettricità ...

