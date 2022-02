Metal Gear Solid: Konami avrebbe fermato lo sviluppo del remake nel 2019 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un ex sviluppatore di Metal Gear Solid ha affermato che nel 2019 Konami ha cancellato un progetto già in fase avanzata di sviluppo. Durante il fine settimana, l’ex artista e co-direttore della serie Metal Gear, Ikuya Nakamura, ha fatto diversi tweet facendo riferimento a un progetto non annunciato alla Konami alla fine del 2020. In un tweet in particolare, Nakamura fa menzione a un progetto che era in sviluppo per un certo numero di mesi presso Konami nel 2019, prima di essere cancellato. Ulteriori tweet di Nakamura indicano che questo progetto era il revival di una specifica IP. Non ci sono indicazioni su quale potrebbe essere questa proprietà, ma ulteriori ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un ex sviluppatore diha afche nelha cancellato un progetto già in fase avanzata di. Durante il fine settimana, l’ex artista e co-direttore della serie, Ikuya Nakamura, ha fatto diversi tweet facendo riferimento a un progetto non annunciato allaalla fine del 2020. In un tweet in particolare, Nakamura fa menzione a un progetto che era inper un certo numero di mesi pressonel, prima di essere cancellato. Ulteriori tweet di Nakamura indicano che questo progetto era il revival di una specifica IP. Non ci sono indicazioni su quale potrebbe essere questa proprietà, ma ulteriori ...

