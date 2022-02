LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: seconda manche spostata alle 7.45 (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 L’inizio della seconda manche è stato ritardato di 15 minuti, dalle 7.30 alle 7.45. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE Dalle 5.00 FEDERICA BRIGNONE: “NEVE STRANISSIMA, MA MI SONO ABITUATA” VIDEO: LA SCIVOLATA DI MARTA BASSINO VIDEO: L’USCITA DI MIKAELA SHIFFRIN 3.28 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 7.30 per la seconda manche. Ma prima la discesa libera maschile alle 5.00…Un saluto sportivo e a più tardi! 3.27 Sarah Hector resta la grande favorita per l’oro, ma riuscirà a gestire la pressione di trovarsi in testa per le prossime 4 ore? Staremo a vedere. 3.26 Elena Curtoni è 23ma a 2?94. Ricordiamo che sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38 L’inizio dellaè stato ritardato di 15 minuti, d7.307.45. LADELLA DISCESA MASCHILE D5.00 FEDERICA BRIGNONE: “NEVE STRANISSIMA, MA MI SONO ABITUATA” VIDEO: LA SCIVOLATA DI MARTA BASSINO VIDEO: L’USCITA DI MIKAELA SHIFFRIN 3.28 Grazie per averci seguito, appuntamento7.30 per la. Ma prima la discesa libera maschile5.00…Un saluto sportivo e a più tardi! 3.27 Sarah Hector resta la grande favorita per l’oro, ma riuscirà a gestire la pressione di trovarsi in testa per le prossime 4 ore? Staremo a vedere. 3.26 Elena Curtoni è 23ma a 2?94. Ricordiamo che sono ...

