LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Russia allunga in testa, gli Usa si aggrappano alla danza per l’argento (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.44: I giapponesi Misato Komatsubara e Tim Koleto totalizzano un punteggio di 98.66 (54.29+44.37) 3.41: Prova tutto sommato positiva per la coppia giapponese 3.36: La prima coppia in gara è quella giapponese composta da Misato Komatsubara e Tim Koleto. Lei, 29 anni nata a Tokyo e residente a Montreal, lui 30 anni, nato a Kalispell negli Stati Uniti e residente a Okayama. Sono allenati da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Josée Piché, Benjamin Brisebois, Rie Arikawa tra colorado Springs, Montreal e Tokyo. Sono stati 19mi all’ultimo Mondiale. La musica. Un medley tratto dalla colonna sonora di Memorie di una geisha: Sayuri’s Theme di John Williams, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman; Going to School di John Williams, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman; The Chairman’s Waltz di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44: I giapponesi Misato Komatsubara e Tim Koleto totalizzano un punteggio di 98.66 (54.29+44.37) 3.41: Prova tutto sommato positiva per la coppia giapponese 3.36: La prima coppia in gara è quella giapponese composta da Misato Komatsubara e Tim Koleto. Lei, 29 anni nata a Tokyo e residente a Montreal, lui 30 anni, nato a Kalispell negli Stati Uniti e residente a Okayama. Sono allenati da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Josée Piché, Benjamin Brisebois, Rie Arikawa tra colorado Springs, Montreal e Tokyo. Sono stati 19mi all’ultimo Mondiale. La musica. Un medley tratto dcolonna sonora di Memorie di una geisha: Sayuri’s Theme di John Williams, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman; Going to School di John Williams, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman; The Chairman’s Waltz di ...

