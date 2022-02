Belen Rodriguez e Teo Mammuccari conducono Le Iene | l’annuncio sui nuovi conduttori

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Da tempo era noto di come Lefossero pronte ad una grande rivoluzione in termini di. La trasmissione creata da Davide Parenti era infatti arrivata sul punto di dare una bella rinfrescata al suo cast di presentatori, con la notizia del divorzio da Nicola Savino e dalla Gialappa’s del quale vi avevamo parlato già tempo fa. La svolta è epocale e il programma volta pagina guardando sia al passato della sua gloriosa storia che al futuro. La scelta è infatti ricaduta sul dissacrante Teoe sull’energica. A darneè stata la stessa trasmissione a pochi giorni dal ritorno in televisione dell’amata trasmissione d’inchiesta. Leritornano in televisione con tante novità Gli amanti della trasmissione hanno segnato in ...

Advertising

WowNotizie : RT @redazioneiene: È ufficiale Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de #leiene ?? siete pronti? Mercoledì 9 Febbraio 21:20 su Italia1 htt… - MarioManca : #LeIene: Belén Rodriguez e Teo Mammucari sono i nuovi conduttori - trashamelo : Raga, io nemmeno a 20 anni se uscivo con uno davo per scontato di piacergli, queste a 60/70 anni si sentono le Bele… - ConduttriciT : Ufficiale!!! #belen Rodriguez sarà la nuova conduttrice de #leiene @redazioneiene, con lei al suo fianco Teo Mammuc… - ElisaDiGiacomo : Verissimo, Gianmaria sul flirt con Belen Rodriguez: 'Mi piaceva tantissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, dal 9 febbraio il programma di inchieste si riprender la prima serata di Italia Uno. Le Iene sta per tornare con due nuovi conduttori,e Teo Mammucari. Dal 9 febbraio l'inedita coppia arriver in prima serata su Italia Uno e prender il posto di Alessia Marcuzzi, che la scorsa estate ha lasciato Mediaset dopo 25 anni di ...A condurre il programma di Davide Parenti quest'anno non sarà Alessia Marcuzzi, dopo una trattativa fallimentare, ma la coppia formata dae Teo Mammucari. Le Iene 2022: quando inizia, ...Annunciano una nuova versione e importanti novità. Le Iene tornano in campo in una nuova edizione del programma a partire dal primo febbraio su Italia1. Questa volta al timone ci saranno Teo ...Ora, però, la coppia formata da Teo Mammucari e Belén Rodriguez si riunisce per presentare la nuova edizione de Le Iene, lo storico programma di Italia 1 che riprese mercoledì 9 febbraio mantenendo ...